In due giorni deruba e rapina la stessa farmacia | arrestato dopo un lungo inseguimento

In due giorni, un uomo ha preso di mira la stessa farmacia a Romano di Lombardia, commettendo furti e rapine. Dopo un inseguimento durato alcuni minuti, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La seconda volta che si è presentato sul luogo, l’intervento delle autorità ha concluso la vicenda con l’arresto. La polizia ha riferito che l’uomo era già stato coinvolto in precedenti episodi simili.

Romano di Lombardia. La stessa farmacia presa di mira due volte in due giorni. La seconda, però, è stata anche l’ultima per A.P., 37enne residente in paese, arrestato nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile dopo un lungo inseguimento. L’intervento dei Carabinieri di Romano, della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio e della Polizia Locale ha portato al fermo in flagranza dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 16,30 l’uomo ha fatto irruzione armato di una chiave inglese lunga 30 centimetri, scavalcando il bancone e minacciando il titolare e una dipendente. Nel corso dell’azione ha spinto e colpito e il farmacista, facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni al gomito giudicate guaribili in 10 giorni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

VIDEO/ Giugliano, due arresti dopo un lungo inseguimento: terza “fuga pericolosa” in pochi giorniTempo di lettura: 2 minutiA Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e...

Inseguimento in centro a Viterbo: deruba una ragazza e scappa, arrestatoDeruba una ragazza e tenta di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro storico di Viterbo.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Torino, finta chef narcotizza la vittima con un piatto di spaghetti e lo deruba: due arresti; Torino, finta chef narcotizza 68enne e lo deruba con compagno: due arresti; Irrompe di notte in casa di due anziani, li picchia e li deruba: 34enne tradito dalle telecamere; Truffa e deruba un anziano con la tecnica della falsa rapina in gioielleria: Hanno usato la sua auto, dobbiamo controllare i gioielli...

In due giorni deruba e rapina la stessa farmacia: arrestato dopo un lungo inseguimentoRomano di Lombardia. La stessa farmacia presa di mira due volte in due giorni. La seconda, però, è stata anche l’ultima per A.P., 37enne residente in paese, arrestato nel pomeriggio di mercoledì 22 ... bergamonews.it

C'è un gioiello "nascosto" nel catalogo di Netflix Rosa, un'anziana donna ebrea sopravvissuta alla Shoah, accoglie bambini abbandonati. Momo, un adolescente senegalese cresciuto per strada, un giorno la deruba. Invece di denunciarlo, Rosa decide di t - facebook.com facebook