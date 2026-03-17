A Cesano Maderno, un giovane di 19 anni è stato accoltellato mentre portava a spasso il cane durante una rapina, e un passante che ha cercato di intervenire è stato anche lui ferito con un coltello. L'aggressione è avvenuta in strada, coinvolgendo un cittadino albanese che ha agito con il coltello e ha colpito entrambi gli uomini. La polizia sta indagando sull'episodio.

Un 19enne aggredito con un coltello mentre porta a spasso il cane, a scopo di rapina, a Cesano Maderno (Monza e Brianza) e un residente che ha assistito alla scena, e ha prestato aiuto alla vittima, è stato a sua volta accoltellato. Per il doppio episodio è stato individuato e arrestato il presunto responsabile, un 42enne già noto alle forze dell’ordine. A svolgere le indagini e sottoporre a fermo l’indiziato sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Desio e della Tenenza di Cesano Maderno. Il 42enne è accusato di rapina aggravata, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Non avendo ottenuto quanto richiesto, avrebbe quindi sottratto alla vittima il telefono cellulare colpendola con un fendente alla coscia e con un pugno alla testa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapina a Cesano, albanese accoltella un 19enne e un passante

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