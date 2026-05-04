Tennis Internazionali Bnl per Sinner possibile derby con Berrettini

È stato reso noto il tabellone degli Internazionali d’Italia 2026, in programma sul campo in terra rossa del Foro Italico dal 6 al 17 maggio. Tra gli incontri previsti, si ipotizza un possibile derby tra due giocatori italiani di livello internazionale. La manifestazione si svolgerà nella città di Roma e coinvolgerà alcuni dei migliori tennisti del circuito.

Roma, 4 mag. (askanews) – Svelato il tabellone dell’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, in programma sulla terra rossa del Foro Italico dal 6 al 17 maggio. Jannik Sinner, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Madrid, esordirà direttamente al secondo turno: il suo primo avversario sarà uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Al terzo turno possibile derby tutto azzurro contro Matteo Berrettini, che al primo turno se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin. Ai quarti di finale il numero 1 al mondo potrebbe teoricamente vedersela con Ben Shelton, mentre in semifinale l’incrocio possibile sarà con Auger-Aliassime e Medvedev.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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