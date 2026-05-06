Denuncia violenze a scuola durante incontro sulla legalità | chiesti 9 anni per il tecnico di laboratorio a Torino

Durante un processo a Torino, un tecnico di laboratorio di un istituto superiore è stato accusato di aver commesso violenze sessuali su dieci studentesse minorenni. Durante un incontro sulla legalità, è stata presentata una richiesta di condanna a nove anni di reclusione. L’udienza si è concentrata sulle accuse di violenza sessuale rivolte all’uomo, che si trova ora sotto processo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulla tutela degli studenti.

Per un tecnico di laboratorio di un istituto superiore di Torino sono stati chiesti 9 anni di reclusione durante il processo per violenza sessuale ai danni di 10 studentesse minorenni. Chiesti 10 mesi di carcere e una multa da 300 euro per due dirigenti scolastiche che sarebbero state a conoscenza dei fatti ma non avrebbero denunciato. A far partire le indagini, una studentessa che ha parlato durante un incontro sulla legalità organizzato proprio a scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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