La Procura di Termini Imerese ha chiesto una condanna di 28 anni di reclusione per un uomo di 38 anni accusato di aver commesso ripetuti abusi su sua figlia, ora di 9 anni. Le presunte violenze sarebbero avvenute all’interno della famiglia a Trabia, in provincia di Palermo. La richiesta arriva nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato contro il padre, accusato di aver abusato della figlia nel corso degli anni.

La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto una pena record per un trentottenne che avrebbe abusato della figlia sin da quando lei aveva solo 9 anni. A chiedere 28 anni alla prima sezione della corte d’assise del capoluogo siciliano è stato il pm Raffaele Cammarano, che ha sottolineato le ripetute violenze che sarebbero avvenute in famiglia a Trabia (Palermo): il rappresentante dell’accusa ha evidenziato tutte le aggravanti e chiesto il massimo possibile per la pena. L’inchiesta era partita da una segnalazione fatta a febbraio 2024 dalla dirigente scolastica dell’istituto frequentato dalla bambina, dopo che la psicologa della scuola si era accorta di tagli sul braccio, che la piccola si sarebbe procurata volontariamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Violenza sulla figlia di 9 anni, chiesti 28 anni per il padre: le ripetute violenze sarebbero avvenute in famiglia a Trabia (Palermo)

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Riconoscere la violenza. Nominarla. Creare strumenti reali per contrastarla. Centri antiviolenza, reti di supporto, progetti di accompagnamento: dietro ogni conquista c’è un percorso costruito nel tempo. Video completo: https://www.youtube.com/watchv=S9Gh - facebook.com facebook

Cose da pazzi. Erano istigati alla violenza jihadista anche in Italia “Miscredenti, vi manderemo all’inferno”. Fermati due immigrati jihadisti x.com