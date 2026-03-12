Tecnico palpeggia 10 minorenni in laboratorio una confida tutto ai carabinieri in visita a scuola a Torino | uomo imputato con preside e reggente

Un tecnico è stato accusato di aver palpeggiato dieci minorenni in un laboratorio scolastico a Torino. Una delle vittime ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri durante una visita a scuola, dove erano presenti anche il preside e un reggente. L’uomo è ora sotto indagine, mentre i carabinieri stanno raccogliendo ulteriori dettagli sulla vicenda.

Si è avvicinata ai carabinieri in visita a scuola per promuovere la legalità e gli ha confidato tutto. Dopo di lei, rapidamente, altre nove minorenni hanno segnalato gli abusi subiti da un tecnico dal tecnico di laboratorio di un istituto superiore di Torino, ora imputato con l’ex preside e l’ex. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Secondigliano, 13enne a scuola con una “penna taglierino”: la preside chiama i CarabinieriUna lama nascosta in quello che, a prima vista, sembrava un comune strumento da scrittura. Stupro tra minorenni: la scuola dove studia l'ex coppia denuncia ai carabinieriErano da tempo in una relazione, ma lo scorso dicembre, forse al termine di una serata di festa, un giovane studente non ha rispettato il “no” del... Contenuti utili per approfondire Tecnico palpeggia Argomenti discussi: Tecnico palpeggia 10 minorenni in laboratorio, una confida tutto ai carabinieri in visita a scuola a Torino: uomo imputato con preside e reggente; Roma | palpeggia una minorenne in metropolitana in stato di fermo 23enne.