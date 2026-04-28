L' assessore Magnacca sulla Pierburg | C' è un nuovo acquirente nelle trattative

Un nuovo acquirente si è aggiunto alle trattative di vendita dell’asset italiano della Pierburg. Si tratta di un fondo di investimento tedesco, con il quale Rheinmetal ha già stipulato un accordo in esclusiva. L’assessore Magnacca ha confermato la presenza di questa terza parte coinvolta nel processo di cessione, senza fornire ulteriori dettagli sulla fase attuale delle trattative.

“C’è un terzo acquirente che si è inserito nelle trattative di cessione dell’asset in Italia della Pierburg, attraverso un fondo di investimento tedesco con il quale Rheinmetal ha già stato sottoscritto un accordo in esclusiva. Il nostro impegno, attraverso l’attività del Governo, è finalizzato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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