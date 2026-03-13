L' assessore Magnacca | Abruzzo in ripresa sul lavoro disoccupazione sotto controllo

L’assessore Magnacca ha annunciato che la regione Abruzzo mostra segnali di ripresa nel settore del lavoro, con la disoccupazione mantenuta a livelli contenuti. I dati ufficiali indicano che la situazione occupazionale è stabile e in miglioramento rispetto ai mesi precedenti. La regione registra una tendenza positiva, confermando un trend di crescita nel mercato del lavoro locale.

Abruzzo in ripresa sul lavoro: disoccupazione sotto controllo.Continua la striscia positiva sul fronte occupazionale per la regione Abruzzo. I dati a dicembre 2025 confermano l’andamento al rialzo con un incremento dell’0,3 per cento rispetto ai precedenti 12 mesi passando dal 62,1 per cento al 62,4 in linea con la media nazionale. Conseguentemente una maggiore occupazione determina la riduzione del tasso di disoccupazione che arretra al 6,8 per cento con un miglioramento dello 0.4 per cento di poco inferiore alla media nazionale del 6,3 per cento. «Un dato che ci spinge a una riflessione è il constatare come nel periodo pre Covid il tasso di disoccupazione era attestato all’11,4. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati L'assessore Magnacca: "Nel 2025 calo degli incidenti sul lavoro, ma serve più impegno per evitarli"Di incidenti sul lavoro se ne continuano a registrare e dopo l'ultimo avvenuto nel Chietino dove tre operai sono caduti da una impalcatura restando... L'assessore Magnacca incontra il ceo della fiera Lineapelle: "L'Abruzzo cresce nel settore moda e vola nell'export"L'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca sta partecipando a “Lineapelle Internazional Leather Fair” fiera internazionale... Tutti gli aggiornamenti su L'assessore Magnacca Abruzzo in ripresa... Temi più discussi: Abruzzo tra scenari globali e sviluppo locale: lo speciale I conti in Tasca con l’assessore Tiziana Magnacca e il presidente di FIRA Giacomo D’Ignazio – Fira; 3G Sulmona: Magnacca chiede piano industriale alla società subentrante; Magnacca annuncia l'iter per la nuova legge regionale sul lavoro: Dopo 30 anni regole aggiornate all'insegna della condivisione; Magnacca, nuova legge regionale sul lavoro, l’Abruzzo aggiorna le regole dopo trent’anni. Dati del lavoro in Abruzzo, Magnacca: Disoccupazione sotto controlloAbruzzo – Continua la striscia positiva sul fronte occupazionale per la Regione Abruzzo. I dati a dicembre 2025 confermano l’andamento al rialzo con un incremento dell’0,3 per cento rispetto ai ... terremarsicane.it Accordo tra Regione ed INPS per attivare azioni di politica attivaLa direzione regionale dell’INPS e la Regione Abruzzo hanno sottoscritto una convenzione operativa per l’erogazione delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro sul territorio regionale. L ... regione.abruzzo.it Magnacca: “La nostra regione sta facendo la sua parte” - facebook.com facebook Giornata della donna, Magnacca: "Investimenti e incentivi per l’occupazione femminile" x.com