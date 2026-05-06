Demanio-Comune alleati Perotti sprint questura Forestali a ’Covercianino’ Studentati alla Quarleri

Un progetto di riqualificazione riguarda un’area di circa 50 mila metri quadrati, comprendente la caserma Perotti, che verrà trasformata in un polo dedicato alle forze dell’ordine. La nuova questura di Firenze, il comando provinciale dei vigili del fuoco e oltre 50 alloggi per le Fiamme Gialle saranno ospitati all’interno di questa struttura. Accanto a queste novità, ci sono interventi anche nel settore forestale e nelle sistemazioni degli studentati alla Quarleri.

Un nuovo maxi polo che ospiterà la nuova questura di Firenze, il comando provinciale dei vigili del fuoco e più di 50 alloggi per le Fiamme Gialle nei 50mila metri quadrati della caserma Perotti. E alloggi per la polizia di Stato che potrà così ridurre le locazioni passive come quelle del Magnifico a Novoli. Ma anche un’operazione di restyling per lo splendido Palazzo Buontalenti in via Cavour, in modo da implementare la sede della Stg, la School of Transnational Governance dell’Istituto Universitario Europeo. Oppure una nuova sede dei carabinieri forestali nell’ex deposito di carburanti ’Covercianino’ e altre 14 operazioni su altrettanti immobili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Demanio-Comune alleati. Perotti, sprint questura. Forestali a ’Covercianino’. Studentati alla Quarleri Notizie correlate Leggi anche: L.elettorale, Meloni vuole sprint. Alleati chiedono garanzie su ‘premio’ Accordo Comune Bari Sudfondi: come cambia il progetto Costa Sud e il futuro di Punta PerottiUn accordo storico quello sottoscritto giovedì pomeriggio tra la Sudfondi, società proprietaria di una parte dei suoli dove un tempo sorgeva Punta...