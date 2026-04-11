Accordo Comune Bari Sudfondi | come cambia il progetto Costa Sud e il futuro di Punta Perotti

Giovedì pomeriggio, un accordo è stato firmato tra la società Sudfondi, proprietaria di alcuni terreni nell’area di Punta Perotti, e il Comune di Bari. Questo accordo riguarda il progetto Costa Sud e le sue modifiche, segnando un momento importante per lo sviluppo dell’area. La firma ufficializza le nuove disposizioni sul piano di riqualificazione e definisce il futuro delle aree interessate.

Un accordo storico quello sottoscritto giovedì pomeriggio tra la Sudfondi, società proprietaria di una parte dei suoli dove un tempo sorgeva Punta Perotti, e il Comune di Bari. La società, che detiene circa 32mila metri quadri di terreno, non si vedrà espropriati i suoli, ma le volumetrie, pari a circa 46mila metri cubi, saranno spostate a Japigia, tra via Peucetia, via Divisione Acqui e viale Japigia. Un’intesa che permetterà quindi di avviare in maniera più celere e senza attendere le procedure di esproprio, gli interventi per la realizzazione del lotto 1 di Costa Sud, l’ultimo che deve ancora partire e il cui avvio è previsto per settembre. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Accordo Comune Bari Sudfondi: come cambia il progetto Costa Sud e il futuro di Punta Perotti I suoli di Punta Perotti e il lotto 1 di Costa Sud, il Comune: "Sì a cessione diritti edificatori in altre zone"La Giunta comunale ha infatti approvato lo schema di accordo per il trasferimento delle aree necessarie alla realizzazione del pezzo del grande... Parco reticolare di Costa Sud a Bari: il Tar dà ragione al Comune su ricorso per il Lotto 5Il Tar Puglia ha dichiarato “in parte irricevibile, in parte inammissibile e comunque infondato” il ricorso presentato dalla società Fa. Temi più discussi: Punta Perotti, c'è l'accordo dopo vent'anni: Sudfondi cede le aree al Comune di Bari; Bari, suoli ex Punta Perotti: ok ad accordo tra Comune e Sudfondi; Ex Punta Perotti: accordo storico tra Sudfondi e Comune di Bari per il nuovo Parco Costa Sud; Punta Perotti, accordo per sbloccare i lavori per Costa Sud. Ma le polemiche non si placano. Punta Perotti, accordo per sbloccare i lavori per Costa Sud. Ma le polemiche non si placanoIl Comune dà il via libera all'intesa con tre dei quattro proprietari dei suoli, che potranno costruire altrove. Critica la famiglia Matarrese ... rainews.it Suoli ex Punta Perotti, Sudfondi cede aree a Comune Bari(ANSA) - BARI, 10 APR - Con un accordo preliminare per la cessione al Comune di Bari di parte dei suoli su cui sorgeva Punta Perotti, complesso immobiliare sul lungomare di Bari abbattuto nel 2006 dop ... msn.com Punta Perotti, c'è l'accordo dopo vent'anni: Sudfondi cede le aree al Comune di Bari x.com Dopo oltre vent’anni di contenziosi, arriva una svolta decisiva per il litorale di Bari. La società Sudfondi, assistita dall’avvocato Beppe Macchione, ha firmato un accordo preliminare con il Comune che chiude una delle vicende urbanistiche più controverse dell - facebook.com facebook