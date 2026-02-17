Lelettorale Meloni vuole sprint Alleati chiedono garanzie su ‘premio’

Il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, spinge per accelerare le riforme elettorali dopo aver ricevuto pressioni dai suoi alleati, che vogliono assicurarsi di ottenere garanzie sul premio di maggioranza. Meloni ha deciso di mettere in campo un piano concreto, incontrando i rappresentanti dei partiti per negoziare i dettagli e cercare di arrivare a una soluzione rapida. Nel frattempo, i delegati dei vari schieramenti si concentrano sui tecnicismi per definire i punti più complicati della proposta.

Roma, 17 feb. (askanews) – Magari non si sono persi in tecnicismi, perché a quelli ci stanno pensando i 'delegati' dei vari partiti. Ma d'altra parte il punto da affrontare era tutto politico. E ieri Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi ne hanno parlato durante il vertice di maggioranza convocato per fare un'analisi dei dossier di fine legislatura. E sarà pur vero che la legge elettorale non è materia governativa, ma di certo è tra le priorità che la presidente del Consiglio si è data per questo 2026. Al punto, come ha spiegato, di essere pronta ad approvare la riforma con i soli voti di maggioranza.

Meloni sfida Schlein su l.elettorale. Fdi vuole primo sì entro estateLa maggioranza si prepara a affrontare la riforma della legge elettorale, con l’obiettivo di ottenere il primo sì entro l’estate.

