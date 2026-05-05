Andrea Sempio, l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di non rispondere nell’interrogatorio fissato per il 6 maggio presso la Procura di Pavia. La nuova inchiesta riguarda ancora il delitto di Garlasco e si concentra sul ruolo di Sempio, che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La data dell’interrogatorio è stata comunicata nelle ultime ore.

Andrea Sempio, unico indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’ interrogatorio in programma il 6 maggio in Procura a Pavia. Lo hanno reso noto i legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia: la scelta è dettata dal fatto che le indagini «non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo». Gli avvocati di Sempio hanno dichiarato poi di aver conferito un incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica sul loro assistito, ritenuta indispensabile prima dell’interrogatorio. Convocati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delitto di Garlasco, Sempio non risponderà al pm

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, i legali di Sempio: “Non risponderà al pm”. Oggi vengono sentite le gemelle CappaAndrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi (avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007) e convocato domani in Procura a Pavia per essere...

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non risponderà alle domande dei pm di Pavia: “Le indagini non sono chiuse e il quadro probatorio non è completo, si sottoporrà a una consulenza personologica”Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere all’interrogatorio previsto per la giornata di mercoledì 6 maggio: l’attuale indagato per il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, la difesa di Sempio: Solo una cotta, non un'ossessione; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale.

Delitto di Garlasco, i legali di Sempio: Non risponderà al pm. Oggi vengono sentite le gemelle CappaAndrea Sempio, Roma, 3 marzo 2026 (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse) Andrea Sempio, indagato per ... msn.com

Delitto di Garlasco, Sempio non risponderà al pmDelitto di Garlasco, Sempio non risponderà al pm. Convocati come testimonin anche Marco Poggi e le gemelle Cappa. lettera43.it

Delitto di Garlasco, l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio: "Domani Andrea non risponderà ai pm, abbiamo affidato un incarico per una consulenza sulla personalità". Attesa a Milano per le gemelle Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi, saranno as - facebook.com facebook

Accelera all’ultimo miglio l’indagine sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha convocato martedì 5 maggio per essere sentite le sorelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato, come anticipato dal T x.com