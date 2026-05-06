Inizia oggi un nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco con l’arrivo in Procura di Andrea Sempio. L’indagato si presenta senza rispondere alle domande del pubblico ministero e dell’aggiunto che conducono le indagini. La sua presenza si inserisce nel quadro di una nuova fase investigativa, mentre vengono ascoltate altre testimonianze e si analizzano i riscontri raccolti. La vicenda prosegue senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

Andrea Sempio in procura a Pavia. Unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dell'aggiunto Stefano Civardi e delle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Terrà invece la linea del silenzio e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, l'arrivo di Andrea Sempio in Procura

DELITTO DI GARLASCO - Andrea Sempio in PROCURA e il NUOVO SCENARIO

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