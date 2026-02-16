Garlasco parla Sempio | Non ho mai visto il video intimo di Chiara e Alberto Ma ammette di aver usato il pc della vittima

A un anno dalla re-iscrizione nel registro degli indagati per il delitto di Chiara Poggi, Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, torna a parlare. E dice che lui quel video intimo di Chiara e Alberto Stasi che era salvato sul computer di Chiara non lo ha mai visto. «Né io, né nessuno dei miei amici l’ha mai visto», specifica. Eppure, su quello stesso pc – come ricorda il giornalista del Tg1 Giuseppe La Venia, che ha condotto l’intervista – gli inquirenti hanno trovato anche un altro video: è quello in cui compare anche Sempio, insieme a Marco Poggi e ad altri loro amici. «Credo a che metterlo sul computer di Chiara siamo stati io e lui (Marco, ndr), perché quel video ce lo avevo io».🔗 Leggi su Open.online

