Le indagini sul delitto di Garlasco si concentrano sui dettagli emersi riguardo allo scontrino del parcheggio di Vigevano, sugli spostamenti effettuati nella mattina del 13 agosto 2007 e sui contatti telefonici di quella giornata. Mentre alcuni testimoni e analisti attendono risposte, le autorità giudiziarie mantengono un atteggiamento riservato su alcuni aspetti, tra cui il video delle telecamere e le comunicazioni telefoniche, lasciando molte questioni ancora senza una risposta definitiva.

La verità sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, gli spostamenti di quella mattina del 13 agosto 2007, i contatti telefonici di quel giorno. E ancora: le sue telefonate nei giorni precedenti il 13 agosto. I suoi rapporti con Chiara Poggi e anche in che modo frequentava la villetta di via Pascoli a Garlasco. Senza dimenticare l’utilizzo del computer di Chiara Poggi, la visione, se casomai avvenne, dei video intimi salvati dentro a una cartella. Tante e circostanziate sarebbero state le domande che la Procura di Pavia avrebbe voluto rivolgere ad A ndrea Sempio. Avrebbe, perché alla fine la decisione è stata presa: l’unico indagato e l’unico, secondo i pm, esecutore dell’omicidio di Chiara Poggi non risponderà alle domande dei magistrati della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco – Il silenzio strategico di Sempio e le domande in stand by dei pm di Pavia su video, scontrino e telefonate

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