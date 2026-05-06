Delitto di Garlasco Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia

Dopo più di tre ore, Andrea Sempio è uscito dalla Procura di Pavia a bordo della sua auto, circondato da giornalisti, fotografi e telecamere. Era accompagnato dai suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La scena si è svolta senza incidenti, con Sempio che ha percorso la strada tra le persone presenti davanti all’edificio.

Dopo oltre tre ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia a bordo della sua macchina, tra due fila di giornalisti, fotografi, troupe televisive e curiosi, accompagnato dai suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Come annunciato dai suoi avvocati non ha risposto alle domande dei pm che questa mattina lo hanno interrogato e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: "Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia Delitto di Garlasco, dopo quasi 4 ore Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio lascia la procura di procura di Pavia dopo quasi quattro ore a bordo della sua auto – VideoAndrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, ha lasciato la procura di Pavia a bordo della sua auto assieme ai... Garlasco, Andrea Sempio lascia la procura di Pavia dopo circa 4 ore. Terminato anche l’interrogatorio di Marco PoggiAndrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi 4 ore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Garlasco ultime notizie, Andrea Sempio parla della mattina dell'omicidio. Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutatoL'indagato lascia dopo quasi 4 ore la Procura e si avvale della facoltà di non rispondere. Atteso l'avviso della chiusura delle indagini (ANSA) ... ansa.it Garlasco, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto: il dettaglio sul video con StasiSvolta a Garlasco: in un'intercettazione rivela Andrea Sempio parla del rifiuto di Chiara Poggi e conferma di aver visto i video intimi ... virgilio.it Delitto di Garlasco: Sempio non risponde ai Pm, Marco Poggi lo difende: «Nessun rapporto tra lui e Chiara» – Gli aggiornamenti L’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è rimasto più di tre ore nelle aule del tribunale - facebook.com facebook La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. #Sempio, unico indagato oggi andrà in procura ma non risponderà ai pm x.com