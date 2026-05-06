Delitto di Garlasco Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia

Da lapresse.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di tre ore, Andrea Sempio è uscito dalla Procura di Pavia a bordo della sua auto, circondato da giornalisti, fotografi e telecamere. Era accompagnato dai suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La scena si è svolta senza incidenti, con Sempio che ha percorso la strada tra le persone presenti davanti all’edificio.

Dopo oltre tre ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia a bordo della sua macchina, tra due fila di giornalisti, fotografi, troupe televisive e curiosi, accompagnato dai suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Come annunciato dai suoi avvocati non ha risposto alle domande dei pm che questa mattina lo hanno interrogato e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: "Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Delitto di Garlasco, dopo quasi 4 ore Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia

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