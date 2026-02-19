Il ' De profundis' dei Fratelli d' Italia all' amministrazione Episcopo | Ridate la parola ai foggiani

Nell'esprimere “forte preoccupazione per la crisi profonda che attraversa la maggioranza”, i Fratelli d’Italia di Foggia non hanno alcun dubbio su cosa dovrebbe fare la sindaca Maria Aida Episcopo: ridare la parola ai cittadini. “La riunione di ieri, annunciata come il momento della verità, si è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Idonei dei concorsi: da Fratelli d’Italia l’impegno per il reclutamento nella pubblica amministrazioneDa gennaio 2024, la norma approvata da Fratelli d’Italia limita al 20% la percentuale di idonei che possono essere assunti dai concorsi pubblici.

Il Foggia torna ai foggiani, Casillo e De Vitto: "Un sogno che si realizza"Il Foggia torna nelle mani dei suoi tifosi, con Casillo e De Vitto pronti a guidare il club verso un nuovo capitolo.

Il 'De profundis' dei Fratelli d'Italia all'amministrazione Episcopo: Ridate la parola ai foggianiNell'esprimere forte preoccupazione per la crisi profonda che attraversa la maggioranza, i Fratelli d’Italia di Foggia non hanno alcun dubbio su cosa dovrebbe fare la sindaca Maria Aida Episcopo: ... foggiatoday.it

La Basilicata del declino, degli sprechi e delle truffeSpegnere la propaganda e accendere la realtà. Dal 'de profundis' di Melfi allo scippo dei servizi. C'è bisogno di una rivolta civile contro una classe dirigente che gestisce il presente e prepara il ... basilicata24.it