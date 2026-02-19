Il ' De profundis' dei Fratelli d' Italia all' amministrazione Episcopo | Ridate la parola ai foggiani
I Fratelli d’Italia di Foggia hanno criticato duramente l’amministrazione di Maria Aida Episcopo, accusandola di aver perso il contatto con i cittadini. La causa è la crisi politica interna che ha indebolito la maggioranza. Il partito chiede con fermezza che la sindaca ascolti di nuovo le esigenze dei foggiani, invece di prendere decisioni senza consultare la comunità. La richiesta si basa sull’idea che solo coinvolgendo i cittadini si può affrontare al meglio la situazione. La questione rimane aperta e al centro del dibattito locale.
Nell'esprimere "forte preoccupazione per la crisi profonda che attraversa la maggioranza", i Fratelli d'Italia di Foggia non hanno alcun dubbio su cosa dovrebbe fare la sindaca Maria Aida Episcopo: ridare la parola ai cittadini. "La riunione di ieri, annunciata come il momento della verità, si è.
