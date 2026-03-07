Rifiuti abbandonati tra scarpate piazzole e aree verdi 7 i casi scoperti in appena due mesi dai Forestali

Nei primi due mesi del 2026, i Forestali della provincia di Ancona hanno individuato sette casi di rifiuti abbandonati in scarpate, piazzole e aree verdi, raddoppiando rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando erano stati trovati tre episodi. Le operazioni di controllo continuano per contrastare questa pratica illegale e tutelare l’ambiente.

ANCONA - Nei primi due mesi del 2026, in provincia di Ancona sono stati accertati 7 casi di gestione illecita e abbandono di rifiuti in aree non autorizzate, un dato raddoppiato rispetto allo scorso anno quando, nello stesso periodo, i casi registrati erano stati 3. Complessivamente sono 12 le persone denunciate per aver gestito o abbandonato rifiuti in modo illegale, lasciandoli in scarpate, piazzole di sosta, aree naturali o anche nei pressi di parchi vicini alle scuole. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri Forestali di Jesi San Marcello e Sassoferrato. Sono cinque gli episodi accertati, tra questi due sono nel comune di Monte Roberto, due a Sassoferrato e uno a Castelplanio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

