Il lato sporco dell' uso mordi e fuggi della città | avanzi di cibo e rifiuti abbandonati sulle panchine e nei parchi

Una panchina, un fazzoletto di carta. Sopra i resti di un mandarino e una banana. Poco più in là, una busta di un noto servizio di poké con ancora il secchiello di plastica e le bacchette usa e getta. Accanto, lattine di birra e un brick di vino ormai vuoto. Su un’altra panchina delle scatole di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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