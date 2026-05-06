Degrado e droga nel sottopassaggio | la denuncia di Demattè

Nelle ultime settimane sono state segnalate situazioni di degrado e presenza di sostanze stupefacenti in un sottopassaggio cittadino. Le forze dell'ordine hanno condotto controlli e raccolto testimonianze riguardo le attività di spaccio che avvengono nell’area, anche alla presenza di telecamere di sorveglianza ad alta definizione. Sono stati trovati anche oggetti e bottiglie abbandonate sulle scale, che contribuiscono a rendere l’ambiente particolarmente degradato.

? Cosa scoprirai Come fanno gli spacciatori a operare sotto le telecamere ad alta definizione?. Cosa nascondono le bottiglie trovate sulle scale del sottopassaggio?. Chi deve attivare i sistemi di videosorveglianza per fermare lo spaccio?. Quali rischi reali corrono i residenti tra via Canestrini e via Gar?.? In Breve Bottiglie di plastica adattate per crack rinvenute tra via Gar e via Canestrini.. Consigliere Demattè chiede uso sistematico telecamere ad alta definizione già presenti nel sottopassaggio.. Consumo di droga avviene alla luce del sole tra via Canestrini e via Santa Margherita.. Necessità di coordinamento tra polizia locale e sistemi di videosorveglianza nel quartiere coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Degrado e droga nel sottopassaggio: la denuncia di Demattè Notizie correlate Como, degrado e sporcizia a Porta Torre: rifiuti accumulati nel sottopassaggioCumuli di rifiuti sparsi a terra, plastica ovunque e un’immagine che lascia poco spazio a interpretazioni. La denuncia di Odoardi: "Nel degrado i bagni pubblici della Riserva Dannunziana" [FOTO]«Il grado di civiltà di un Paese si misura anche dalla qualità dei servizi igienici pubblici. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Delebio: degrado e spaccio, la denuncia della minoranza al Comune; Quarticciolo, la droga nascosta al bar: cocaina e hashish nell'armadio blindato; Una strada da incubo. Via Montegrappa, la rabbia dei residenti: Il degrado è lo stesso; Degrado senza fine a Barriera di Milano: tra droga, baracche e ratti. Civitavecchia – La denuncia social: «Quindicenni ubriachi e droga nei bagni». Nuovo allarme sul degrado al GhettoSecondo quanto raccontato nel post pubblicato online, l’episodio sarebbe avvenuto nell’area del Ghetto, già nota per altri episodio di degrado giovanile e ... etrurianews.it Degrado senza fine a Barriera di Milano: tra droga, baracche e rattiDoveva segnare una svolta, l’inizio di una riqualificazione attesa da anni. Invece, a distanza di tempo, l’area dell’ex stabilimento Gondrand, nel quartiere Barriera di Milano, è tornata a essere sino ... giornalelavoce.it LAVORI PUBBLICI “Con estremo cinismo l’amministrazione preferisce aggiungere degrado al degrado, cementificando un polmone verde della zona e abbattendo alberi di alto fusto, pur sapendo che la bonifica del traliccio resterà per sempre nel libro sogn - facebook.com facebook