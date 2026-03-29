A Como, nel sottopassaggio di Porta Torre, si sono accumulati rifiuti di varia natura, tra cui plastica e altri materiali, distribuiti sul pavimento. La presenza di sporcizia e cumuli di immondizia sono visibili nell’area, creando un’immagine di degrado e incuria. La situazione è documentata da fotografie e segnalata alle autorità competenti.

Cumuli di rifiuti sparsi a terra, plastica ovunque e un’immagine che lascia poco spazio a interpretazioni. È la situazione segnalata da un lettore nel sottopassaggio pedonale di Porta Torre a Como, nella giornata di oggi, domenica 29 marzo 2026. La foto inviata in redazione mostra chiaramente una grossa quantità di immondizia accumulata lungo il passaggio, proprio a ridosso delle grate che delimitano la parete. Sacchetti, imballaggi, carta e plastica si sono depositati sul pavimento, creando un colpo d’occhio che racconta da solo il livello di degrado. E' probabile che il forte vento degli ultimi giorni abbia contribuito a spostare e accumulare i rifiuti in quel punto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, degrado e sporcizia a Porta Torre: rifiuti accumulati nel sottopassaggio

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