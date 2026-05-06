Deficit Sanità Puglia arriva la stangata

In Puglia, il deficit del settore sanitario ha raggiunto i 350 milioni di euro. Per coprire questa somma, è prevista l’aumento delle addizionali Irpef, che colpirà in particolare i contribuenti con redditi superiori ai 50mila euro. Questa modifica fiscale comporterà un incremento di circa 100 euro al mese per le persone interessate. La decisione riguarda quindi una parte significativa dei contribuenti pugliesi con redditi elevati.

L’aumento delle addizionali Irpef per coprire il disavanzo della sanità da 350 milioni di euro, si tradurrà per i pugliesi con un reddito oltre i 50mila euro in un aumento di circa 100 euro al mese. Milleduecento euro l’anno che si aggiungeranno agli attuali 350 euro che mediamente pagano i contribuenti del quarto scaglione di reddito. Anche il terzo scaglione subirà un aumento ma questo dovrebbe aggirarsi sui 100 euro l’anno. Insomma, la tegola si abbatterà sui pugliesi più ricchi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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