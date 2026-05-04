In Lombardia, il deficit pro capite nel settore sanitario supera quello registrato in Puglia. Questo dato evidenzia una differenza significativa tra le due regioni, con la Lombardia che presenta un disavanzo maggiore per ogni cittadino. Le statistiche mostrano come il sistema sanitario lombardo abbia un impatto più rilevante sulle finanze pubbliche rispetto a quello pugliese, influenzando così le spese di ogni singolo contribuente.

? Cosa scoprirai Come influisce l'eccellenza medica sul debito di ogni singolo cittadino?. Perché il modello lombardo pesa più di quello pugliese sulle tasche?. Quali costi tecnologici causano questo paradosso tra Nord e Sud?. Come può la Lombardia bilanciare i conti senza perdere pazienti?.? In Breve Debito lombardo di 1,6 miliardi contro i 400 milioni della Puglia.. Costo pro capite di 160 euro in Lombardia e 100 in Puglia.. Flusso di pazienti verso centri d'eccellenza lombardi genera rimborsi regionali.. Investimenti tecnologici avanzati impattano sulla sostenibilità del modello lombardo.. Il disavanzo sanitario della Lombardia tocca quota 1,6 miliardi di euro, superando la spesa deficitaria della Puglia quando si calcola l’impatto economico su ogni singolo cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, il deficit pro capite in Lombardia supera quello della Puglia

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