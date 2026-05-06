Defibrillatore impiantato in Azienda ospedaliera l’elettrocatetere più sottile al mondo

In un reparto di un'azienda ospedaliera è stato impiantato con successo l’elettrocatetere da defibrillazione transvenoso più sottile al mondo. Si tratta di un dispositivo che rappresenta una novità rispetto ai modelli precedenti, grazie alle sue dimensioni ridotte. È la prima volta che questo particolare elettrocatetere viene utilizzato in questa struttura. L’intervento si è concluso senza complicazioni.

Per la prima volta all’Azienda ospedaliera è stato impiantato con esito positivo l’elettrocatetere da defibrillazione transvenoso più sottile al mondo. La procedura è stata eseguita ieri mattina, martedì 5 maggio, su un paziente affetto da una cardiopatia congenita complessa.Il dispositivo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Defibrillatore Come Gestire la Fibrillazione con Manovra Notizie correlate Morte cardiaca improvvisa, impiantato a Bergamo l’elettrocatetere transvenoso da defibrillazione più piccolo al mondoPoche settimane dopo l’autorizzazione all’utilizzo nella pratica clinica dell’elettrocatetere transvenoso da defibrillazione più piccolo al mondo,... Aritmie, a Bergamo l’elettrocatetere più piccolo al mondoÈ più sottile di una fede il device contro la morte cardiaca improvvisa che ha appena debuttato nel nostro Paese. Contenuti di approfondimento Defibrillatore, impiantato in Azienda ospedaliera l’elettrocatetere più sottile al mondoPer la prima volta la procedura è stata eseguita su un paziente con cardiopatia congenita complessa, grazie a un dispositivo transvenoso di appena 1,5 millimetri che consente un impianto più sicuro e ... padovaoggi.it Modena, nuovo defibrillatore automatico al cimitero di San CataldoMODENA - Un nuovo defibrillatore automatico si aggiunge alla rete modenese. L’apparecchio è stato donato dall’associazione Team Enjoy al Comune di Modena e all’Azienda Usl, che lo metteranno a disposi ... sulpanaro.net