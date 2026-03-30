Aritmie a Bergamo l’elettrocatetere più piccolo al mondo

A Bergamo è stato presentato il dispositivo medico più sottile al mondo, un elettrocatetere utilizzato per trattare le aritmie cardiache. La novità consiste in un apparecchio più sottile di una fede, che permette di intervenire contro la morte cardiaca improvvisa. Questo nuovo strumento ha appena ottenuto l’approvazione e viene ora impiegato nel nostro Paese.

È più sottile di una fede il device contro la morte cardiaca improvvisa che ha appena debuttato nel nostro Paese. A poche settimane dall’autorizzazione degli enti regolatori europei, l’ elettrocatetere transvenoso da defibrillazion e più piccolo al mondo è stato impiantato in due giovani pazienti a rischio aritmie all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A impiantare il dispositivo nei due pazienti ad elevato rischio di morte cardiaca improvvisa è stata l’équipe di Elettrofisiologia, Unità diretta da Paolo De Filippo. Questa volta i soggetti erano giovani adulti, ma le dimensioni rendono questo elettrocatetere molto interessante anche per i bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aritmie, a Bergamo l’elettrocatetere più piccolo al mondo Articoli correlati Morte cardiaca improvvisa, impiantato a Bergamo l’elettrocatetere transvenoso da defibrillazione più piccolo al mondoPoche settimane dopo l’autorizzazione all’utilizzo nella pratica clinica dell’elettrocatetere transvenoso da defibrillazione più piccolo al mondo,... Davide contro Golia: il cervo più piccolo al mondo sfida un enorme rinoceronte(LaPresse) Un piccolo muntjac maschio, uno dei cervi più piccoli al mondo, ha coraggiosamente caricato un rinoceronte adulto di notevoli dimensioni,...