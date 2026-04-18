Deepseek punta ai 10 miliardi | la sfida per salvare l’IA cinese

Una startup cinese, attiva nel settore dell’intelligenza artificiale, sta cercando di raccogliere nuovi investimenti esterni con l’obiettivo di raggiungere una valutazione superiore ai 10 miliardi di dollari. La società ha avviato le procedure per attrarre capitali, in un momento di crescente interesse e competizione nel settore dell’IA in Cina. La mossa mira a rafforzare la propria posizione nel mercato e sostenere i piani di sviluppo futuri.

La startup cinese Deepseek sta avviando manovre per attirare capitali esterni, puntando a una valutazione aziendale che superi i 10 miliardi di dollari. L’obiettivo della società è raccogliere un investimento minimo di 300 milioni di dollari, segnando una svolta storica per l’entità che finora ha operato esclusivamente grazie al sostegno finanziario di High-Flyer Capital Management. Questa decisione strategica mette fine a un lungo periodo di isolamento economico gestito dal fondatore e CEO Liang Wenfeng. Per molto tempo, il vertice dell’azienda ha respinto le offerte provenienti dai principali colossi tecnologici e dai fondi di venture capital della Cina, con la ferma intenzione di proteggere l’operatività del progetto dalle pressioni del mercato commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deepseek punta ai 10 miliardi: la sfida per salvare l’IA cinese Notizie correlate Deepseek v4 su Huawei: +20% prezzi chip e autonomia AI cineseIl lancio imminente di Deepseek v4 segna un punto di svolta tecnologico, poiché il modello funzionerà esclusivamente su processori prodotti da Huawei. Cursor punta ai 50 miliardi: il boom dell’AI che sfida OpenAILa startup specializzata in strumenti di programmazione basati su intelligenza artificiale, Cursor, sta gestendo trattative per raccogliere un... Panoramica sull’argomento Si parla di: La cinese DeepSeek punta a una valutazione da 10 miliardi di dollari, secondo The Information. DeepSeek punta sullo sviluppo di chip AI proprietari, sfidando le sanzioni globaliL'azienda cinese, competitor di OpenAI, vuole ridurre la dipendenza da NVIDIA e Huawei nonostante le difficoltà dovute alle sanzioni internazionali. DeepSeek, azienda cinese specializzata in ... multiplayer.it Deepseek non punta all'espansione: 160 persone lavorano ai nuovi modelliNel panorama mondiale dell'intelligenza artificiale, mentre i colossi occidentali come OpenAI, Google e Anthropic corrono verso la monetizzazione immediata, Deepseek, con sede a Hangzhou, ha scelto di ... tomshw.it