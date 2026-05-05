Una politica ha denunciato l'uso di deepfake sui social media, affermando che questi strumenti sono pericolosi perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Ha inoltre dichiarato di essere in grado di difendersi da tali contenuti ingannevoli. La questione riguarda l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale per creare video falsi e falsificare l'immagine di persone pubbliche, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di informazioni ingannevoli online.

«I deepfake sono uno strumento pericoloso, perchè possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque ». Giorgia Meloni lo scrive sui social dove rilancia alcune foto contraffatte che la ritraggono. «Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere - sottolinea con sarcasmo la presidente del Consiglio - che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giorgia Meloni denuncia i deepfake sui social: «Oggi tocca a me, domani a chiunque»

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