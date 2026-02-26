L’ora della verità per i Clinton si avvicina, mentre le vicende legate allo scandalo dell’ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein in queste ore hanno costretto Bill Gates a chiedere pubblicamente scusa e l’ex segretario al Tesoro Usa, Larry Summers, a lasciare la sua cattedra ad Harvard. Ma tornano le ombre anche su Donald Trump: secondo il New York Times il dipartimento di Giustizia ha censurato alcuni file nei quali una donna accusava il tycoon di aggressione sessuale quando lei era minorenne. Una vigilia movimentata, dunque, quella dell’attesa deposizione dei Clinton davanti ai membri del Congresso. La prima, oggi, sarà Hillary (foto sotto), mentre domani sarà la volta dell’ex presidente Bill. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Deposizioni dei Clinton: oggi parla Hillary, domani tocca a Bill. Censurati file sul tycoon

File Epstein, verso il procedimento per oltraggio contro l’ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary (dopo il rifiuto a testimoniare sul caso)L’ultima pubblicazione dei file Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia offre nuovi spunti su come lo staff dell’ex presidente Bill Clinton...

Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al congresso sul caso EpsteinBill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti a una commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Epstein, ha annunciato il 2...

Temi più discussi: Caso Epstein, quei file scomparsi su Trump e la Clinton connection; Deposizioni dei Clinton: oggi parla Hillary, domani tocca a Bill. Censurati file sul tycoon; Epstein Files: Clinton accusa Trump di insabbiare i dossier - pagina 2; Su Epstein è l'ora dei Clinton, Nyt: 'Censurati alcuni file su Trump'.

Su Epstein è l'ora dei Clinton, Nyt: 'Censurati alcuni file su Trump'L'ora della verità per i Clinton si avvicina, mentre le vicende legate allo scandalo dell'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein in queste ore hanno costretto Bill Gates a chiedere pubblicamente scusa ... ansa.it

Hillary Clinton su file Epstein: «E' orribile ma non tutti i nomi sono coinvolti in reati»L'appello alla trasparenza dell'ex segretario di stato americano ed ex first lady; anche il nome del marito Bill Clinton compare e sono previste deposizioni ... lasicilia.it

Epstein Files: Clinton accusa Trump di insabbiare i dossier. Da Berlino l’ex segretaria di Stato accusa la Casa Bianca di trascinare la trasparenza sul caso Jeffrey Epstein. Sullo sfondo, le deposizioni dei Clinton al Congresso e una guerra politica che finisce p - facebook.com facebook

21 febbraio 2026, Stati Uniti CLINTON DEPOSITERANNO NELLA LORO CITTÀ NATALE #Bill_Clinton e #Hillary_Clinton faranno la loro deposizione dal Comitato di supervisione della Camera nella loro città natale invece che a @Washington, D.C. la prossim x.com