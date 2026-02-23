Intelligenza artificiale | Altman lancia l’allarme globale

L’evoluzione rapida dell’intelligenza artificiale, causata dai progressi tecnologici, solleva preoccupazioni tra gli esperti del settore. La diffusione di nuovi sistemi, in particolare, accelera i cambiamenti e mette alla prova le normative attuali. Le aziende investono risorse importanti per sviluppare algoritmi sempre più complessi, modificando il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia. Questa corsa porta a domande sulla sicurezza e sulla regolamentazione di queste innovazioni.

L’intelligenza artificiale sta evolvendo a una velocità che preoccupa persino i suoi creatori, ponendo il mondo di fronte a una scelta cruciale. Sam Altman, CEO di OpenAI e volto noto di ChatGPT, ha attraversato l’India con un messaggio chiaro: la comunità internazionale deve agire subito per regolamentare lo sviluppo dei sistemi AI prima che la loro traiettoria sfugga al controllo umano. Altman paragona la situazione attuale alle grandi sfide energetiche e militari del passato, sottolineando la necessità di creare regole precise e organi di coordinamento tecnico-politico. «Il mondo ha urgente bisogno di regole per governare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale», ha dichiarato, suggerendo l’istituzione di un’agenzia simile all’Organizzazione per l’Energia Atomica. 🔗 Leggi su Billipop.com

Argomenti discussi: Altman: Servono regole urgenti per l’AI. E rilancia un’Agenzia globale sul modello dell’Energia Atomica (AIEA); Sam Altman afferma che le aziende stanno lavando l’intelligenza artificiale licenziamenti; Alibaba lancia il nuovo modello di intelligenza artificiale Qwen 3.5; L’India diventa hub mondiale dell’AI, il magnate Adani investe 100 miliardi di dollari.

