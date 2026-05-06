"Un’altra Siena è possibile, dobbiamo immaginare una stagione nuova". Non ci gira troppo intorno Gabriella Piccinni, che è insigne accademica ma pur sempre consigliera comunale Pd, alla presentazione di ’oltre il ponte’, il nuovo quotidiano on line che entra a far parte della grande famiglia globalist, con l’obiettivo di raccogliere "un impegno collettivo" e fornire "uno sguardo innovativo". Sarebbe riduttivo e ingiusto condensare l’iniziativa (elegante e articolata nella forma e nei contenuti) in una proposta esclusivamente di stampo politico, magari con vista sul 2028. Ma è innegabile che quella individuata come "chiave di lettura...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Debutta on line ’Oltre il ponte’: "Immaginiamo una stagione nuova"

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