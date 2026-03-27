Brembo spinge oltre il limite | sulla Ducati Superleggera V4 Centenario debutta una nuova era del controllo

Sul mercato delle supersportive, si assiste a continue innovazioni tecniche che migliorano le prestazioni e i sistemi di controllo. Recentemente, sulla Ducati Superleggera V4 Centenario è stata introdotta una nuova tecnologia legata alla gestione del motore e alla stabilità. Questa evoluzione rappresenta un passo avanti nel settore, dove le aziende sperimentano soluzioni sempre più avanzate per ottimizzare la guidabilità e la sicurezza delle moto di alta gamma.

Tra innovazione estrema e ricerca applicata, il mondo delle supersportive continua a trasformarsi in un banco di prova privilegiato per le tecnologie più avanzate della mobilità. È dentro questo scenario che si inserisce l’ultima offensiva tecnologica del Gruppo Brembo, che sceglie la nuova Ducati Superleggera V4 Centenario per portare al debutto una serie di soluzioni destinate a segnare un nuovo riferimento per il comparto due ruote ad alte prestazioni. Al centro del progetto c’è il nuovo disco freno Hyction™ in carbonio ceramico, attorno al quale prende forma un pacchetto evoluto che comprende anche la pinza GP4-HY boosted, un nuovo disco posteriore flottante e la forcella Öhlins NPX 2530 Carbon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brembo spinge oltre il limite: sulla Ducati Superleggera V4 Centenario debutta una nuova era del controllo Articoli correlati Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estremaDucati celebra il traguardo del suo primo secolo di storia nel modo che le è più congeniale, ovvero spingendo ancora più in là i confini di ciò che... Ducati Superleggera V4 Centenario: la moto omologata più estrema mai realizzata a Borgo PanigaleDucati alza ancora una volta l’asticella e, nell’anno del suo centenario, presenta una moto destinata a entrare immediatamente nella storia della... Aggiornamenti e notizie su Ducati Superleggera Brembo spinge oltre il limite: sulla Ducati Superleggera V4 Centenario debutta una nuova era del controlloDal nuovo disco Hyction™ in carbonio ceramico alla pinza GP4-HY, fino alla forcella Öhlins in carbonio, il gruppo bergamasco porta su strada soluzioni finora riservate al racing e alle hypercar: meno ... ilgiornale.it Ducati esagerata, ecco la Panigale V4 Superleggera Centenario: un’opera d’arte di 247 CVMotore Desmosedici Stradale R 1100, foderi forcella in carbonio e freni carbo-ceramici per una ipersportiva che celebra i cento anni della Casa bolognese. Il Desmo è certificato ... inmoto.it