Paradise seconda stagione | il paradiso su Disney+ non è come lo immaginiamo – Recensione

Su Disney+ è disponibile dal 23 febbraio la seconda stagione di “Paradise”. La serie, che ha riscosso interesse tra gli spettatori, presenta una narrazione che si discosta dalle aspettative tradizionali, offrendo un approccio diverso rispetto alla prima stagione. Chi ha già seguito la prima parte può trovare nella nuova stagione elementi di continuità e novità, rendendo la visione più coinvolgente.

Se non avete ancora visto “Paradise” su Disney+, vi consigliamo vivamente di recuperarla perché dal 23 febbraio è disponibile anche la seconda stagione e non è una di quelle serie che merita di stare in fondo alla vostra watchlist, anzi. Recensione Paradise 2 su Disney+. Dan Fogelman l’ha fatto di nuovo: dopo “This is us” ha tirato fuori un altro diamante dal suo portagioie e ci ha regalato un titolo destinato a restare. Se siete dei profani che non hanno avuto la fortuna di guardare neppure la prima stagione, vi facciamo un breve riassunto del contesto (per ora senza spoiler) e poi vi anticipiamo qualche novità della seconda: siete pronti? Immaginate un mondo perfetto, in cui tutto funziona, in cui tutti gli abitanti sono ricchi e potenti e non hanno bisogno di rispondere alle naturali vocazioni primordiali tipiche degli esseri umani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

