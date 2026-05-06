de laurentiis ci pensi bene a lasciare conte anche se napoli attende il messia sarri

Le voci sul ritorno di Maurizio Sarri continuano a circolare, alimentate dall’interesse di alcuni dirigenti. Nel frattempo, il presidente del club ha preso in considerazione la possibilità di lasciare l’attuale allenatore, anche se la tifoseria aspetta con fiducia un nuovo allenatore. La situazione resta in evoluzione, con le decisioni che potrebbero influenzare il futuro della squadra e del suo staff.

La bramosia verso il ventilato ritorno di Maurizio Sarri è qualcosa che non conosce pause, non conosce stagioni e non conosce requie. Non ci sono scudetti e non ci sono vittorie che tengano. Sarri per il tifoso napoletano è il primo amore. Quello che sembra lasciare solo ricordi belli, ma poi alla prova della vita nulla di effettivamente tangibile. Anzi un lascito tangibile il primo amore te lo lascia: non ripetere con le altre gli errori che hai fatto con lei. Ci scusiamo non siamo declinatori del linguaggio inclusivo. Strano che ad oggi ancora non sia stato inserito in pianta stabile nel presepe natalizio. Il terrone medio crede che voglia significare felicità, ovvero gioco spumeggiante, grande bellezza, e tutte le dabbenaggini della narrazione del sarrismo a corollario.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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