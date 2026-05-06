De la Fuente ‘coccola’ i suoi talenti | Carvajal capitano con la C maiuscola Yamal e Nico Williams importantissimi per questo motivo

Il ct della nazionale spagnola ha commentato i ruoli e l'importanza di alcuni dei suoi giocatori più importanti, definendo il capitano come un punto di riferimento e sottolineando il ruolo cruciale di Yamal e Nico Williams. Durante un'intervista, ha parlato delle qualità e del contributo di questi atleti, evidenziando come siano fondamentali per la squadra. Le dichiarazioni hanno messo in luce la considerazione del tecnico verso i talenti più rappresentativi della rosa.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Cagliari, possibile addio a fine stagione ad Angelozzi: avanza questa candidatura per sostituirlo nel ruolo di ds. Ultimissime Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De la Fuente ‘coccola’ i suoi talenti: «Carvajal capitano con la C maiuscola, Yamal e Nico Williams importantissimi per questo motivo» Notizie correlate L’Arsenal considera l’esterno Nico Williams l’acquisto dei suoi sogniBreaking: Secondo TEAMtalk, la gerarchia dell’Arsenal si sta preparando attivamente a spingere la barca verso quello che Mikel Arteta considera... Leggi anche: Al Teatro Arbostella De Filippo e Curcio: ecco “La fortuna con la EFFE maiuscola” Contenuti di approfondimento Spagna, Nico Williams non ce la fa: De La Fuente chiama un ex Manchester CityAnche Nico Williams salterà gli impegni di Nations League di ottobre previsti con la Nazionale spagnola. Come ravvisato pochi istanti fa dalla Federazione roja, il talentuoso classe 2002 dell'Athletic ... tuttomercatoweb.com Luis de la Fuente ha recibido peticiones para que no convoque a Nico WilliamsEl caso Nico Williams ha estallado en el despacho de Luis de la Fuente. A solo tres meses del Mundial, el extremo del Athletic Club se ha convertido en el epicentro de una tormenta que mezcla su ... msn.com