Al Teatro Arbostella De Filippo e Curcio | ecco La fortuna con la EFFE maiuscola

Al Teatro Arbostella si sono esibiti gli attori De Filippo e Curcio nello spettacolo intitolato “La fortuna con la EFFE maiuscola”. La rappresentazione ha attirato il pubblico presente, che ha assistito alla performance durante una serata dedicata al teatro. La scena era allestita per ospitare l’evento, e gli attori hanno portato in scena il loro talento davanti a una platea composta da appassionati e spettatori casuali.

Tempo di lettura: 2 minuti Altro giro, altra corsa. Come le pagine di un libro che si sfoglia con crescente entusiasmo, prosegue la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella Gino Esposito, pronta ad accogliere l’ottavo spettacolo del cartellone curato da Arturo Esposito e Immacolata Caracciuolo. Per i prossimi tre weekend di marzo, il palcoscenico di Viale Verdi ospiterà una compagnia ormai storica della struttura salernitana: la Zerottantuno Arte e Cultura, che porterà in scena “La fortuna con la EFFE maiuscola”, tragicomica commedia scritta a quattro mani da Eduardo De Filippo e Armando Curcio, con la regia di Felice Pace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Teatro Arbostella De Filippo e Curcio: ecco “La fortuna con la EFFE maiuscola” "Non è vero, ma ci credo”: il grande classico di De Filippo al Teatro ArbostellaProsegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo... “Non è vero, ma ci credo”: il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro ArbostellaProsegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Teatro Arbostella De Temi più discussi: Teatro Arbostella, in scena Non è vero… ma ci credo; Eventi e appuntamenti oggi (28 febbraio 2026) a Salerno e provincia; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 febbraio; Con la morte di Carnuluvaro si chiude il carnevale tradizionale di Cosentini di Montecorice. Prosegue Non è vero… ma ci credo di Peppino De Filippo al Teatro ArbostellaProsegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in c ... gazzettadisalerno.it Non è vero, ma ci credo: il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro ArbostellaProsegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in cartellone. Per i prossimi tre weekend di ... salernonotizie.it Teatro Arbostella Gino Esposito Ultimo appuntamento stamane della rassegna per bambini della domenica mattina FAVOLE IN BOTTEGA 2^edizione. In scena La Bottega Di Will di Teresa Di Florio con il simpaticissimo spettacolo "La Fabbrica di Merendi - facebook.com facebook