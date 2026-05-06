La Gazzetta dello Sport riporta che il Napoli potrebbe confermare De Bruyne anche per la prossima stagione. La trattativa tra il club e il giocatore sembra proseguire, e il team azzurro sembra deciso a mantenere il centrocampista nella rosa. La decisione finale potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane, mentre le parti sono al lavoro per definire i dettagli contrattuali.

De Bruyne al Napoli per un altro anno: è questa la tesi della Gazzetta dello Sport, che oggi scrive come il club azzurro non abbia intenzione di rinunciare all’intelligenza calcistica del belga. “Al di là di chi sarà il prossimo allenatore, De Bruyne dovrebbepotrebbe restare, nonostante l’ingaggio molto pesante. Ma la qualità si paga e Kevin resta un giocatore dalla classe straordinaria e un’intelligenza calcistica riservata solo ai fuoriclasse. Per questo il Napoli vuole ripartire da Scott e Kevin, il miglior biglietto da visita possibile per le ambizioni future”. Secondo la rosea, De Bruyne sarebbe addirittura intoccabile nel progetto tecnico di Antonio Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne al Napoli un altro anno?

De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

Notizie correlate

Il Napoli vuole un altro colpo “alla De Bruyne “La permanenza di Bernardo Silva al Manchester City, con l’avvicinarsi della fine della stagione, è sempre più incerta.

Leggi anche: L’anno di De Bruyne a Napoli è stato sostanzialmente fallimentare

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, rebus De Bruyne: futuro in bilico e 3 rientri per Conte; Un nuovo Napoli, Conte punta sulla qualità: De Bruyne più libero e McTominay ovunque; De Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuro; De Bruyne resta al Napoli? Il belga ha preso una decisione sul proprio futuro.

De Bruyne al Napoli un altro anno?La Gazzetta scrive che il Napoli vuole tenere De Bruyne. Ma i numeri raccontano un'altra storia: 54% di partite saltate, 5 gol, 6,5 milioni di stipendio. ilnapolista.it

De Bruyne-Napoli, Gazzetta: vuole restare a prescindere da chi sarà l'allenatore. Punta ad un'ultima Champions da protagonistaCalciomercato Napoli - Kevin De Bruyne vuole restare al Napoli con o senza la riconferma di Antonio Conte in panchina. Il calciatore belga vuole onorare il suo contratto in scadenza nel 2027 con il cl ... msn.com

#DeBruyne al #napoli un altro anno La Gazzetta ci crede, i numeri no. Ha saltato più partite di quante ne abbia giocate. Ha segnato 5 gol, di cui uno alla Cremonese in una gara già chiusa. Guadagna 6,5 milioni. Il Corriere della Sera lo boccia, l'analista belg - facebook.com facebook

Napoli, De Bruyne delude a Como: un flop che riapre il mercato x.com