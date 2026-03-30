Il Napoli vuole un altro colpo alla De Bruyne

Il club partenopeo sta cercando di aggiungere un nuovo rinforzo al suo organico, ispirandosi al profilo del centrocampista belga. Nel frattempo, il futuro di Bernardo Silva al Manchester City appare in bilico, con la stagione che si avvicina alla conclusione e la possibilità di un trasferimento sempre più concreta.

La permanenza di Bernardo Silva al Manchester City, con l’avvicinarsi della fine della stagione, è sempre più incerta. La scadenza del contratto del centrocampista è prevista per Giugno. Molto probabilmente, terminate le partite, il calciatore portoghese volerà verso una nuova esperienza. Stando a quanto riportato da “CaughtOffside.com”, l’attaccante non avrebbe perso tempo e già avrebbe comunicato alla dirigenza della squadra inglese la sua intenzione di non rinnovare l’accordo. Silva non ha ancora deciso quale sarà la prossima maglia che indosserà. Ma, di certo, le squadre interessate a lui mancano. Alcuni team dell’Arabia Saudita e MLS subito si sono messe in contatto con gli agenti del calciatore per avviare le trattative. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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