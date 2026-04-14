La stagione di Kevin De Bruyne con il Napoli si è conclusa con risultati deludenti. Dopo aver affrontato un lungo infortunio, il giocatore è tornato in campo con l’obiettivo di rilanciare la squadra. Tuttavia, le sue prestazioni e il contributo complessivo non hanno soddisfatto le aspettative. La sua esperienza nel club si è rivelata più complicata del previsto, segnando un capitolo difficile nella sua carriera.

La stagione di Kevin De Bruyne a Napoli è stata sostanzialmente fallimentare. Al rientro dopo il lungo infortunio sembrava poter vivere una nuova alba con il Napoli. Ma De Bruyne si conferma refrattario al contesto calcistico, e Napoli, per l’ennesima volta si conferma criptonite per la nobiltà calcistica, al di fuori dei confini italiani. De Bruyne è il secondo nome della lista. Il primo è il “gestore” del Brasile. Napoli è un contesto calcistico particolare che pretende asservimento ai riti d’amore, posticci e fetenti, del popolino. Le prestazioni del calciatore belga, apertamente al risparmio per giocare i prossimi mondiali, hanno un’intensità che oscilla tra il dolce far niente e una pigra passeggiata domenicale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’anno di De Bruyne a Napoli è stato sostanzialmente fallimentare

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DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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