Dazi Usa sulle auto Ue Urso | Minacce non formalizzate no risposte adesso

Il ministro ha dichiarato che i dazi statunitensi del 25% sui veicoli europei sono attualmente solo una minaccia e, pertanto, non richiedono una risposta immediata. Ha precisato che non ci sono ancora minacce formalizzate e che, per ora, non si intende agire per evitare di aumentare le tensioni nel commercio con gli Stati Uniti. La situazione resta in attesa di sviluppi futuri.

I dazi statunitensi al 25% sui veicoli europee, al momento, restano soltanto una «minaccia». E non meritano, quindi, una reazione immediata per non alimentare le tensioni commerciali con gli americani. È questa la situazione attuale, a una settimana dall’annuncio del presidente Donald Trump di inserire tariffe al 25% per auto e camion. A fare il punto è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante il Question time alla Camera. Le minacce di nuovi dazi, ha detto il ministro, «non risultano, allo stato attuale, formalizzate tramite atti esecutivi e anche per questo manteniamo un approccio prudente e coordinato in sede europea, perché una risposta isolata rischierebbe di alimentare un ciclo di ritorsioni dannoso per l’intera filiera».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dazi Usa sulle auto Ue, Urso: «Minacce non formalizzate, no risposte adesso» Notizie correlate Leggi anche: Dazi Usa al 25% sulle auto europee, Trump va allo scontro commerciale con l’Ue Dazi Usa al 25% sulle auto europee, Trump accusa l’Ue e minaccia la rottura dell’accordo commercialeDonald Trump ricomincia ad agitare lo spauracchio dei dazi: questa volta il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo; Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%; Dazi, l'accordo che non c'era: il conto politico che l’Ue continua a rinviare; Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile. Dazi USA sulle auto UE, Urso: «Minacce non formalizzate, no risposte adesso»I dazi statunitensi al 25% sui veicoli europee, al momento, restano soltanto una «minaccia». E non meritano, quindi, una reazione immediata per non alimentare le tensioni commerciali con gli americani ... msn.com Dazi, richiesta agli Usa. Rispettare il 15%. Lite tra Ppe e socialistiLa Ue vuole il ritiro delle minacce, Washington l’entrata in vigore del patto scozzese. L’incontro Sefcovic-Greer non sblocca lo stallo ... repubblica.it Esportazione materie prime dagli Usa ridotta a causa di dazi Il presidente degli Stati Uniti Trump ha recentemente minacciato di aumentare al 25% i dazi sulle auto dell'UE. A tal proposito, un esperto del settore della consulenza doganale ha sottolineato il 5 ch - facebook.com facebook Dazi, richiesta agli Usa. “Rispettare il 15%”. Lite tra Ppe e socialisti x.com