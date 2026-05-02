Dazi Usa al 25% sulle auto europee Trump va allo scontro commerciale con l’Ue

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’aumento al 25% dei dazi sulle auto importate dall’Europa, in una nuova fase di tensione commerciale. L’amministrazione americana ha avviato questa misura come parte di una serie di azioni volte a rafforzare le proprie posizioni economiche nei confronti dell’Unione Europea. La decisione segue una serie di dispute commerciali tra le due parti, coinvolgendo anche altri settori oltre a quello automobilistico.

Donald Trump ricomincia con i dazi. E lo scontro commerciale sulle tariffe è solo uno dei bastoni utilizzati dal presidente Usa contro l’Unione Europea. Trump ha dichiarato che i dazi su auto e camion importati dall’Ue saliranno al 25%. La scelta viene giustificata da un’accusa: l’Ue non avrebbe rispettato gli accordi commerciali. Trump e i nuovi dazi al 25% sulle auto. “L’Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale”, ha scritto su Truth Social, sottolineando però che i veicoli prodotti negli Stati Uniti non saranno soggetti ad alcuna tariffa. Trump vuole attrarre investimenti sul suolo statunitense per abbattere la disoccupazione, rilanciare intere filiere e contrastare la concorrenza cinese.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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