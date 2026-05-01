Dazi Usa al 25% sulle auto europee Trump accusa l’Ue e minaccia la rottura dell’accordo commerciale

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'introduzione di dazi del 25% sulle auto europee, provocando reazioni da parte delle autorità europee. La mossa è stata giustificata con motivazioni commerciali, mentre alcune fonti indicano che l'obiettivo sarebbe quello di incentivare il trasferimento di produzioni fuori dall'Unione Europea. Trump ha accusato l’UE di pratiche commerciali sleali e ha minacciato di interrompere gli accordi commerciali esistenti.

Donald Trump ricomincia ad agitare lo spauracchio dei dazi: questa volta il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle automobili e sui camion provenienti dall’Unione Europea, portandoli dal 15% al 25%. La misura entrerà in vigore dalla prossima settimana. Alla base della decisione di Trump c’è un’accusa molto precisa alla Ue: avere tradito gli accordi. La decisione di Trump sui dazi e le accuse all’Ue Incentivi alla produzione negli Stati Uniti Accordo commerciale a rischio Tensioni Usa-Ue La decisione di Trump sui dazi e le accuse all’Ue L’annuncio è arrivato nel pomeriggio del 1° maggio tramite un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, dove Trump ha accusato l’Unione Europea di non rispettare i termini degli accordi commerciali.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dazi Usa al 25% sulle auto europee, Trump accusa l’Ue e minaccia la rottura dell’accordo commerciale Notizie correlate Leggi anche: Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio “L’Ue non ha rispettato l'accordo” Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dalla prossima settimana: “L’Ue non ha rispettato l'accordo”Roma, 1 maggio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gli Usa un anno dopo il Liberation Day; Trump: dazi su auto e camion dall'UE salgono al 25%; Zero dazi all'Africa: così la Cina sfida gli Usa sul commercio; Usa, al via la procedura per i rimborsi dei dazi: 166 miliardi da restituire e 56mila domande. Ecco come le aziende possono rifarsi su Trump. Guerra Usa-Iran, Trump alza i dazi su auto e camion Ue al 25%. «Validi da lunedì perché non rispettate accordi». Europarlamento: «Risponderemo»Guerra Usa-Iran, la diretta del 1° maggio 2026. Trump è stato informato sui piani per possibili attacchi militari all'Iran dal capo del Centcom, e dal Capo di Stato ... ilmattino.it Dazi Usa, Trump aumenta la pressione sulle auto Ue: tariffe alzate al 25%L’annuncio su Truth: «L’Europa non sta rispettando il nostro accordo». Le nuove tariffe entreranno in vigore nella settimana del 4 maggio, il presidente ricorda che i dazi non impatteranno se le auto ... milanofinanza.it Trump annuncia dazi al 25% sulle auto dell'Ue dalla prossima settimana. Sono escluse le auto prodotte negli stabilimenti Usa - facebook.com facebook Consumatori sul piede di guerra per il rimborso dei #dazi USA x.com