Dazi Usa su auto Ue Urso | Non ancora formalizzati Da Washington | Presto in arrivo

I dazi statunitensi del 25% sui veicoli provenienti dall’Unione Europea sono attualmente considerati una «minaccia» e non sono ancora stati formalizzati ufficialmente. L’amministratore delegato ha affermato che, al momento, non ci sono provvedimenti definitivi, mentre fonti di Washington indicano che potrebbe arrivare una decisione in tempi brevi. Questa situazione tiene in sospeso i commerci tra le due aree senza provocare reazioni immediate.

I dazi statunitensi al 25% sui veicoli europee, al momento, restano soltanto una «minaccia». E non meritano, quindi, una reazione immediata per non alimentare le tensioni commerciali con gli americani. È questa la situazione attuale, a una settimana dall’annuncio del presidente Donald Trump di inserire tariffe al 25% per auto e camion. A fare il punto è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante il Question time alla Camera. Le minacce di nuovi dazi, ha detto il ministro, «non risultano, allo stato attuale, formalizzate tramite atti esecutivi e anche per questo manteniamo un approccio prudente e coordinato in sede europea, perché una risposta isolata rischierebbe di alimentare un ciclo di ritorsioni dannoso per l’intera filiera».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dazi Usa su auto Ue, Urso: «Non ancora formalizzati». Da Washington: «Presto in arrivo» Notizie correlate Dazi Usa sulle auto Ue, Urso: «Minacce non formalizzate, no risposte adesso»I dazi statunitensi al 25% sui veicoli europee, al momento, restano soltanto una «minaccia». Parlamento Ue: dazi USA scendono solo se Washington riduceIl Parlamento europeo ha approvato a Bruxelles, giovedì 26 marzo 2026, la posizione su due proposte legislative riguardanti l’accordo commerciale con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo; Dazi, l'accordo che non c'era: il conto politico che l’Ue continua a rinviare; Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile; Trump alza a sorpresa al 25% i dazi sulle auto europee. La Commissione Ue: Tuteleremo i nostri interessi. Tosi Dazi Usa danneggiano filiera auto e rischiano di farci uscire dal mercatoBRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - E' chiaro che si tratta di una scelta che danneggia un comparto già in difficoltà per la concorrenza cinese, in partico ... italpress.com Dazi, richiesta agli Usa. Rispettare il 15%. Lite tra Ppe e socialistiLa Ue vuole il ritiro delle minacce, Washington l’entrata in vigore del patto scozzese. L’incontro Sefcovic-Greer non sblocca lo stallo ... repubblica.it Il ministro @adolfo_urso, alle 15, al #QuestionTime a @Montecitorio risponde su: dazi USA su #automotive #Stellantis Cassino polizze #RCauto #politicaindustriale dazi #acciaio e #dumping #exIlva #export Italia Diretta webtv.c x.com Esportazione materie prime dagli Usa ridotta a causa di dazi Il presidente degli Stati Uniti Trump ha recentemente minacciato di aumentare al 25% i dazi sulle auto dell'UE. A tal proposito, un esperto del settore della consulenza doganale ha sottolineato il 5 ch - facebook.com facebook