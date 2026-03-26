Parlamento Ue | dazi USA scendono solo se Washington riduce

Il Parlamento europeo ha approvato a Bruxelles, giovedì 26 marzo 2026, la posizione su due proposte legislative relative all’accordo commerciale con gli Stati Uniti. La decisione riguarda i dazi doganali e la loro riduzione, che avverrà solo nel caso in cui gli Stati Uniti abbassino effettivamente le tariffe sui prodotti europei. La votazione si è svolta in una seduta dedicata alla questione commerciale tra le due parti.

Il Parlamento europeo ha approvato a Bruxelles, giovedì 26 marzo 2026, la posizione su due proposte legislative riguardanti l’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Con voti netti favorevoli superiori a 400, gli eurodeputati hanno fissato condizioni rigorose per l’eliminazione dei dazi industriali e l’apertura del mercato agricolo. L’intesa prevede garanzie di sospensione in caso di nuove barriere doganali o coercizione economica da parte di Washington. La votazione ha registrato 417 sì contro 154 no sulla proposta relativa all’adeguamento dei dazi e ai contingenti tariffari. Un secondo provvedimento, volto alla sospensione dei dazi su specifici beni, ha ottenuto 437 voti positivi contro 144 negativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parlamento Ue: dazi USA scendono solo se Washington riduce Articoli correlati Si sblocca l’intesa sui dazi, primo via libera del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa: «Se Trump sale sopra il 15% salta tutto»Dopo mesi di stallo, è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti,... Leggi anche: Parlamento Ue sospende intesa dazi Usa Contenuti utili per approfondire Parlamento Ue dazi USA scendono solo se... Temi più discussi: Accordo sui dazi Usa-Ue, primo sì del Parlamento Europeo. Voto finale il 26 marzo; Dazi, primo via libera del Parlamento europeo all’accordo Usa-Ue. Una settimana al voto dell’Aula; Primo via libera del Parlamento europeo a ratifica dell’intesa Ue-Usa sui dazi; Dazi, primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’intesa Ue-Usa. Dazi, ok finale del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa ma solo a certe condizioni. Ecco qualiOra possono partire i negoziati tra Parlamento e Consiglio Ue per far entrare in vigore l’intesa. L’avvertimento dei socialisti a Bruxelles e quel ricatto velato dell’ambasciatore americano sul gnl ... milanofinanza.it Il Parlamento Ue fissa le condizioni per ridurre i dazi d’intesa con gli UsaROMA – È stata approvata in seduta plenaria all’Europarlamento di Bruxelles la posizione su due proposte legislative relative all’accordo commerciale Ue-Usa con 417 voti favorevoli, 154 contrari e 71 ... dire.it Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva anti corruzione che stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Presente nella lista un articolo dedicato all'abuso d'ufficio su cui la diret - facebook.com facebook #lariachetira Frecciatina di Ronzulli a Silvestri dopo intervento alla Camera: “Gode solo in parlamento, mi dispiace per lui” x.com