Durante la cerimonia dei David di Donatello, alcuni artisti hanno espresso il loro sostegno alla causa palestinese, sottolineando l'importanza della kefiah come simbolo di solidarietà. La loro presenza e le dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sul tema, portando il discorso tra le righe della premiazione cinematografica. La discussione sulla questione palestinese si è fatta così più visibile anche in un contesto artistico e mediatico.

Palestina protagonista sul palco dei David di Donatello. Anche quest’anno, gli artisti pro Pal hanno marcato il territorio della premiazione cinematografica, spiegando le ragioni della propria manifestazione di vicinanza. “È sempre importante portarla la kefiah non è una sciarpa e basta, è un gesto di testimonianza, di fratellanza nei confronti dei nostri fratelli, delle nostre sorelle in terra di Palestina”, ha dichiarato all’Ansa il cantante Pierpaolo Capovilla, candidato come migliore attore protagonista per “Le città di pianura” di Francesco Sossai, che si è presentato alla manifestazione con la kefiah. “Credo che in questo momento sia semplicemente necessaria”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - David, tornano gli artisti pro Pal: “La kefiah? Necessaria”

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