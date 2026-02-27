Bandiere palestinesi e kefiah chi è Tricia Tuttle la direttrice della Berlinale che ora rischia il posto L’appello degli artisti

Il governo tedesco sta valutando di rimuovere Tricia Tuttle, la direttrice americana del Festival di Berlino, dal suo incarico. La decisione segue un appello di artisti che chiedono di mantenere la sua posizione. Tuttle, 56 anni, è alla guida del festival dal 2024, ma ora si trova sotto pressione per le recenti polemiche legate a simboli come bandiere palestinesi e kefiah.

Il governo tedesco sta per cacciare la direttrice americana e pro Pal della Berlinale. Non c’è pace ormai per Tricia Tuttle, la 56enne direttrice del Festival di Berlino dal 2024. Prima la polemica sul concetto dei “film politici” declinata dal presidente di giuria 2026 Wim Wenders e non amata da un gruppo di registi e attori celebri che hanno accusato la Berlinale di essere, paradossalmente, a-politica e di silenziare il genocidio palestinese affiancando le posizioni filo-israeliane del governo tedesco. Poi, ulteriore paradosso, ecco la Tuttle sul palco della premiazione del festival, sabato scorso, avvolta in bandiere palestinesi e kefiah srotolate dal regista siro-palestinese Abdallah al-Khatib. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Berlinale, la direttrice Tricia Tuttle rimane in caricaResta ancora da decidere il futuro della direzione della Berlinale, al centro di un confronto che nelle ultime ore ha coinvolto direttamente la...

Berlinale e la polemica su Gaza: Tricia Tuttle risponde alle accuseLa direttrice della Berlinale, Tricia Tuttle, ha provato a calmare le tensioni scoppiate intorno all’edizione 2026 del festival di cinema tedesco.

