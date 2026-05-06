David di Donatello 2026 Capovilla con la kefiah | Aiuta mio cuore a esserci ancora

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, un artista ha indossato una kefiah, spiegando che si tratta di un simbolo di solidarietà e vicinanza a chi subisce violenza armata. La scelta di abbigliamento è stata motivata dall’intenzione di portare un messaggio di supporto e fratellanza. La kefiah è stata indossata come segno di impegno e di lotta contro le ingiustizie che coinvolgono le persone in situazioni di violenza.

“Cosa indosso? E’ una kefiah, un simbolo di solidarietà e fratellanza, sorellanza e vicinanza nei confronti di coloro che soffrono della violenza armata. Chi più del popolo palestinese è tristemente protagonista di questa resistenza nei confronti del nostro, perché è nostro, colonialismo. Indossare questa kefiah mi protegge la gola, ma aiuta anche il mio cuore e la mia anima ad esserci ancora”. Così Pierpaolo Capovilla, candidato ai David di Donatello come miglior attore protagonista per ‘Le città di pianura’, spiegando la sua scelta di indossare una kefiah sul red carpet della cerimonia, a Roma. La sciarpa, racconta l’attore, è stata realizzata in Cisgiordania.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David di Donatello 2026, Capovilla con la kefiah: "Aiuta mio cuore a esserci ancora" Notizie correlate David di Donatello 2026: stasera la premiazione su Rai 1 con Flavio Insinna e Bianca BaltiStasera, mercoledì 6 maggio, si alza finalmente il sipario sulla 71? edizione dei David di Donatello. David Donatello 2026, i candidati da Mattarella: “Cinema ha camminato con la Repubblica”“Ricorre quest’anno l’ottantesimo di ‘Sciuscià’, di Vittorio De Sica, punta tra le più alte del neorealismo, che l’anno dopo vinse il primo Oscar... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori. Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it Giulia Maenza ai David di Donatello 2026 Rising Star in Louis Vuitton: il completo sartoriale con giacca charmsPremiata tra le 6 Rising Stars del cinema italiano, Giulia Maenza ai David di Donatello 2026 veste un completo firmato Louis Vuitton ... vogue.it Matilda De Angelis vince il David di Donatello come “MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA” per Fuori! Ed è il suo secondo David in carriera. Semplicemente STUPENDA - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com