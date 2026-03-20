il motivo per cui david non funziona in serie a

La Juventus ha una caratteristica particolare legata a Jonathan David: quando lui gioca, la squadra non segna mai, ma quando non è in campo, infila gol regolarmente. Questo comportamento si ripete in più occasioni durante la stagione, evidenziando una relazione diretta tra la presenza dell’attaccante e la produttività offensiva della squadra. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le partite e le dinamiche dell’intera rosa.

La Juventus è diventata una squadra semplice: con Jonathan David in campo non segna mai, senza Jonathan David in campo segna sempre. Ha circolato molto, e anche portandosi dietro qualche critica, una statistica elaborata da Sky Sport: senza David la Juventus aumenterebbe le possibilità di far gol del 700%. È una statistica incredibilmente parziale, che si basa su un campione troppo ristretto, soprattutto se consideriamo che riguarda una mole di minuti in cui David ha iniziato la partita e non l’ha finita. È un buon esempio di come si possono usare i dati in modo capzioso, per solleticare il nostro confirmation bias, cioè la tendenza a dare credito solo alle informazioni che confermano ciò in cui crediamo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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