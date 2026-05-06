Nell’ambito del premio David di Donatello, l’attenzione si concentra sulle testimonianze di alcuni protagonisti del cinema italiano. In un’intervista, si parla di come sia fondamentale esprimere le proprie opinioni e farsi ascoltare, specialmente in momenti decisivi. Le dichiarazioni sono state rilasciate da due personalità del settore, che hanno condiviso il loro punto di vista sull’importanza di usare la voce senza temere ostacoli.

Sfruttare un’occasione, un’opportunità, un piccolo palcoscenico o uno più grande come quello deiDavid di Donatello. E poiusare la voce per farsi sentire, produrre un senso al non sense, essere indipendenti, rivoluzionarsi e cambiare le cose. Tutti consigli preziosi e che a volte possono sembrare scontati ma che non lo sono affatto. A portare la sua idea sul palco di Cinecittà questa sera saràMatilde De Angelis, candidata ai David come miglior attrice non protagonista per il filmFuori, di Mario Mortone.L’artista presenzierà e lancerà un messaggioribadisce ai nostri microfoni. Proprio pochi giorni fa il mondo del cinema si era infatti diviso a metà, cercando di capire come poter dare voce a una categoria in difficoltà.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David di Donatello, Matilda De Angelis e Gabriele Mainetti: l’importanza di farsi sentire| INTERVISTE

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