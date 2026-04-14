Durante la presentazione della terza e ultima stagione della serie, l'attrice ha commentato l'eventualità di boicottare i David di Donatello, affermando che potrebbe essere un'occasione per trasmettere un messaggio sui lavoratori del cinema in difficoltà. Ha inoltre sottolineato che il palco può diventare uno spazio per parlare di temi importanti legati al settore. La discussione ha coinvolto anche l'attore, che ha risposto alle dichiarazioni di De Angelis.

Matilda De Angelis, durante la presentazione della terza e ultima stagione de “La legge di Lidia Poët” su Netflix dal 15 aprile, ha commentato le parole di Alessandro Gassmann che ha suggerito di disertare la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, prevista per il prossimo 6 maggio, a sostegno dei lavoratori fragili del cinema. Una iniziativa portata avanti dal movimento “Siamo ai titoli di coda” che denuncia una crisi profonda e strutturale, conseguenza di politiche inadeguate e della carenza di risorse finanziarie. “Boicottare i David di Donatello? Non ho ancora preso una decisione definitiva. – ha detto De Angelis – C’è ancora un pò di tempo e sto cercando di riflettere su cosa sia giusto per me: se presentarmi, se restare in disparte o se addirittura non andare affatto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Boicottare i David di Donatello? Ci penso ma su quel palco si può lanciare un messaggio importante sui lavoratori del cinema in crisi”: Matilda De Angelis risponde a Alessandro Gassmann

“Ai David di Donatello sarebbe un segnale forte non partecipare. I lavoratori del cinema hanno stipendi medio bassi e senza certezze di continuità”: l’appello di Alessandro GassmannAnche Alessandro Gassmann si accoda alle istanza di “Siamo ai titoli di coda” che denuncia una crisi profonda e strutturale, conseguenza di politiche...

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#RobertoCitran , candidato ai David di Donatello 2026 per Miglior attore non protagonista per il film ` di Francesco Sossai, ci ha raccontato il lavoro svolto sul film per Le voci del David. “ “ ` - facebook.com facebook

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