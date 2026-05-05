David di Donatello 2026 | tutto quello che c’è da sapere sulla 71ª edizione tra candidati conduttori e premi speciali

Domani sera, presso il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma, si terrà la 71ª edizione dei Premi David di Donatello, un evento che premia il cinema italiano. La serata coinvolge numerose candidature in diverse categorie e vedrà la partecipazione di conduttori e premiati. Sono previsti anche premi speciali assegnati durante la manifestazione. La cerimonia si svolge in una delle location più storiche del settore cinematografico italiano.

Domani sera, mercoledì 6 maggio 2026, il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma ospiterà la 71ª edizione dei David di Donatello, il riconoscimento più prestigioso del cinema italiano. La serata, promossa dall’Accademia del Cinema Italiano, sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30, con copertura anche in 4K sul canale Rai4K (numero 210 di Tivùsat), in diretta su Rai Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli, e in streaming su RaiPlay. L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca: ai nastri di partenza si presentano 118 film italiani di lungometraggio, di cui 36 esordi alla regia, a cui si aggiungono 107 documentari, 206 cortometraggi e 24 film internazionali distribuiti nelle sale in Italia.🔗 Leggi su Tutto.tv

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